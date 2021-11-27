85-летняя иркутянка погибла в ДТП на улице Рабочего Штаба в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ДТП произошло сегодня, 27 ноября, около 8 утра на улице Рабочего Штаба в Иркутске. По предварительным данным 32-летний иркутянин, управляя автомобилем «Тойота Калдина», сбил 85- летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Иркутской области.

-Пожилая женщина погибла на месте, - сообщают полицейские.

Сейчас задача сотрудников ГИБДД установить все подробности произошедшего, провести опрос очевидцев этой трагедии. Сотрудники полиции просят автомобилистов быть внимательнее, а пешеходов - переходить дорогу по правилам, по переходу и строго на зеленый свет светофора.

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