"Байкал-Энергия" на домашнем льду разгромила "Сибсельмаш", забив 13 мячей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" в очередном домашнем матче Суперлиги камня на камне не оставили от новосибирского "Сибсельмаша". Бело-синие разгромили соперника со счетом 13:4.

Серьезную заявку на победу наши парни сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворот новосибирцев шесть мячей. Дубль оформил Павел Анисимов, по одному точному удару нанесли Максим Семенов, Иван Соловьев, Андрей Прокопьев и Рауан Исалиев. Гости ответили на это только одним мячом.

Во втором отрезке иркутяне не сбавили оборотов и продолжили громить гостей. Голкиперу "Сибсельмаша" пришлось еще семь раз вытаскивать мяч из сетки своих ворот. Свое фамилию на табло вновь трижды зажег Рауан Исалиев, также забили Иван Соловьев, Павел Анисимов, нисимов, Андрей Прокопьев и Вячеслав Вдовенко. Три мяча, которые смогли отыграть новосибирцы, не спасли их от разгромного поражения.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 30 ноября. на своем льду иркутяне скрестят клюшки с кемеровским "Кузбассом".