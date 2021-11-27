Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 29 ноября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Где рабочая неделя начнется проблемами из-за того, что запланировано отключение света в Иркутске 29 ноября? Энергетики проводят необходимые для коммуникаций городских электросетей работы и приносят свои извинения. "КП"-Иркутск на основании данных в официальном аккаунте в соцсетях "Свет38" публикует точный перечень адресов.
- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщают в ИЭСК. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.
Энергетики также отмечают, что, если будет обнаружен серьезный дефект сети, время работ может быть увеличено. Но это, конечно, происходит в исключительных случаях, потому что забота о комфорте жителей тут очень важна. Итак, смотрите список адресов, где пройдет отключение света в Иркутске 29 ноября.
Отключение света в Иркутске 29 ноября: Правобережный округ.
Отключение света в Иркутске 29 ноября: Октябрьский округ.
Отключение света в Иркутске 29 ноября: Свердловский округ.
Отключение света в Иркутске 29 ноября: Ленинский округ.