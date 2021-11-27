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Общество27 ноября 2021 12:44

Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 29 ноября

Отключение света в Иркутске в понедельник, 29 ноября, пройдет по разным адресам в трех округах
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 29 ноября.

Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 29 ноября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Где рабочая неделя начнется проблемами из-за того, что запланировано отключение света в Иркутске 29 ноября? Энергетики проводят необходимые для коммуникаций городских электросетей работы и приносят свои извинения. "КП"-Иркутск на основании данных в официальном аккаунте в соцсетях "Свет38" публикует точный перечень адресов.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщают в ИЭСК. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Энергетики также отмечают, что, если будет обнаружен серьезный дефект сети, время работ может быть увеличено. Но это, конечно, происходит в исключительных случаях, потому что забота о комфорте жителей тут очень важна. Итак, смотрите список адресов, где пройдет отключение света в Иркутске 29 ноября.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Октябрьский округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Октябрьский округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Свердловский округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Свердловский округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Ленинский округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Ленинский округ.