Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 29 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Где рабочая неделя начнется проблемами из-за того, что запланировано отключение света в Иркутске 29 ноября? Энергетики проводят необходимые для коммуникаций городских электросетей работы и приносят свои извинения. "КП"-Иркутск на основании данных в официальном аккаунте в соцсетях "Свет38" публикует точный перечень адресов.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщают в ИЭСК. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Энергетики также отмечают, что, если будет обнаружен серьезный дефект сети, время работ может быть увеличено. Но это, конечно, происходит в исключительных случаях, потому что забота о комфорте жителей тут очень важна. Итак, смотрите список адресов, где пройдет отключение света в Иркутске 29 ноября.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Октябрьский округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Свердловский округ.