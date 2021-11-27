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Общество27 ноября 2021 13:48

Бесплатную юридическую помощь будут оказывать в Иркутской области

Консультации организуют дистанционно
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Бесплатную юридическую помощь будут оказывать в Иркутской области.

Бесплатную юридическую помощь будут оказывать в Иркутской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутская область вошла в список 10 регионов России, где будут проводить бесплатные юридические консультации для жителей. Проект пилотный и реализуется по решению правительства России. Кроме нашего региона, в эксперименте, из сибирских территорий, участвует также Кемеровская область.

- Координировать проект будет межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители Минюста, МВД, Минцифры и регионов-участников, - уточняют в правительстве РФ.

При этом важно иметь в виду, что речь идет о дистанционных консультациях с применением электронных сервисов. Сегодня, чтобы выяснить какие-либо юридические тонкости, жители либо платят деньги юристу, либо ( что чаще) пытаются найти нужную информацию и совет в сети. При этом они рискуют стать жертвами многочисленных мошенников, дающих рекомендации в своих интересах. Чтобы подобного не происходило, и реализуется этот проект. Как конкретно будет организована помощь, жители Иркутской области вскоре узнают.