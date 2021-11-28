До -6 ожидается в Иркутске 28 ноября днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 28 ноября ожидается с переменной облачностью. Осадков сотрудники Иркутского Гидрометцентра не прогнозируют.

- В областном центре 28 числа ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, - говорят синоптики. – Температура днем составит -4…-6 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – составляет 732 миллиметра ртутного столба, влажность также повышенная – 82%. Немного статистики: самым теплым этот день был в 1963 году, тогда уличные термометры показали +1, самым холодным за всю историю наблюдения считается 28 ноября 1970-го, тогда приморозило до -36.

Погода в Иркутской области 28 ноября также будет с переменной облачностью, однако, жителей региона ждет небольшой снег. Умеренные осадки ожидаются в Тайшетском, Чунском, северо-западных районах. Порывы ветра в Приангарье достигают 14 м/с. Днем по облатси -4…-9, если небо закроют облака, похолодает до -14…-19.

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