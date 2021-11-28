Более 30 спецмашин вывели на уборку улиц Иркутска от снега и наледи. Фото: пресс-службы мэрии города Иркутска

В выходные в Иркутске усилена работа по уборке автодорог и тротуаров. Рабочие трудятся в круглосуточном режиме, большая часть работ проводится ночью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- На улицах работают больше ста человек, выведено более 30 единиц техники, - говорят в администрации города Иркутска. - Основная задача – в связи с перепадами температур не допустить образования наледи на пешеходных дорожках и проезжей части.

В ночное время дороги посыпают песко-соляной смесью, днем убирают отсев с обочин. Свыше 100 человек убирают наледь и снег в скверах и парках. Чисткой придомовых территорий занимаются сотрудники управляющих компаний.

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