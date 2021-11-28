МЧС предупреждает о метели и сильном ветре в Иркутской области 29 ноября Фото: Влад КОМЯКОВ

Непогода ждет жителей Иркутской области в ночь на понедельник, 29 ноября. Спасатели региона предупреждают о сильном ветре до 15-17 м/с, а также о метелях.

- На дорогах Приангарья вероятны снежный накат, гололедица, - говорят сотрудники регионального Главка. – При метелях зачастую происходит снижение видимости на дорогах, а также обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

Отправляться в дорогу при такой погоде спасатели не советуют, снижается видимость, к тому же дороги может занести снегом. По сообщению Иркутского Гидрометцентра температуры ночью в регионе ожидаются -7…-12. Холоднее будет в Катангском районе, там до -26. При прояснении в Приангарье столбики уличных термометров покажут до -22, днем -3…-8, в низинах до -18. В Катангском районе днем до -15…-20.

Кстати, в Иркутске 29 ноября также выпадет снег. По данным Гидрометцентра России, осадки будут небольшими, днем температура воздуха будет -4.

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