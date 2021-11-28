Еще 598 жителей Иркутской области заразились коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается рост числа инфицированных новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 598 человек. Таким образом, общее количество случаев инфицирования коронавирусом в регионе возросло до 138 129. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

- В больницах 28 ноября медики лечат 5 147 человек, число пациентов за сутки увеличилось на 47, - говорят специалисты.

За минувшие 24 часа отрицательные результаты тестом на COVID-19 получили 338 боровшихся с инфекцией сибиряков, всего с начала пандемии в Приангарье выздоровели уже 113 142 человека.

Увы, справиться с COVID-19 смогли не все инфицированные. Коронавирус унес жизни 6 299 наших земляков, 27 из них умерли в минувшие сутки. Еще 538 зараженных COVID-19 (за сутки +1) имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, от которых и умерли.

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