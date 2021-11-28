Полсотни домов попадают под отключение отопления в Иркутске 29 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 29 ноября запланировано в десятках домов Правобережного и Свердловского районов. Батареи станут холодными на срок от шести до двенадцати часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 29 ноября необходимо для ремонта тепловой сети на улице Миронова, 6а и Терешковой, 38, - говорят специалисты. – Работы запланированы и на теплосети по улицам Польских Повстанцев, 1 и Ленина, 26.

Также ремонт сетей в понедельник пройдет в микрорайоне Университетский, 4б и в районе улицы Красногвардейской, 23. Отключение отопления в Иркутске 29 ноября коснется жителей домов на улицах Марата, Ленина, Горького, Нижняя Набережная, Польских Повстанцев, Пролетарская, Рабочая, Сухэ-Батора, Красногвардейская, Миронова, Шмидта, Терешковой, м-на Университетский (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 29 ноября 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 29 ноября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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