29 ноября в Иркутске выпадет слабый снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 29 ноября, как обещают синоптики регионального Гидрометцентра, будет вполне себе ноябрьской. Днем столбики термометров на улице покажут -2…-4.

- В целом, в областном центре переменная облачность, дует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – Ожидаем слабый снег.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – составляет 731 миллиметр ртутного столба. Погода в Иркутской области 29 ноября также будет снежной, осадки, по прогнозу, небольшие, но на дорогах гололедица и снежный накат. Порывы ветра возможны до 15-17 м/с. Днем по Приангарью до -2…-7, если небо затянут облака, то показания термометров опустятся до -12…-17.

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