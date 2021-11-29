Восемь человек погибли в ДТП с 22 по 28 ноября в Иркутской области. Фото: gibdd.38

На дорогах Иркутской области за неделю произошло 40 ДТП. В этих автоавариях погибли восемь человек, еще 48 сибиряков получили травмы различной степени тяжести. Статистику приводят в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- В шести случаях водители автомобилей были в состоянии опьянения или отказал от прохождения медицинского освидетельствования, - говорят в полиции.

Сотрудники ГИБДД также рассказала основные причины, по которым произошли дорожно-транспортные происшествия. На первом месте – нарушение правил расположения машины на дороге, дальше в рейтинге аварийности – несоблюдение очередности проезда, а на третье месте – неправильно выбранная дистанция.

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