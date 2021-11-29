Некачественного алкоголя на 721 тысячу рублей конфисковали в Иркутской области с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

10 636 литров алкогольной продукции проверено сотрудниками Роспотребнадзора Иркутской области с начала 2021 года. На напитке отсутствовала дата изготовления. Пришлось изъять 22 партии продукции, общий объем их составил 80 литров.

- На данный момент проверено 136 хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот алкогольной продукции на территории Иркутской области, выявлено 127 нарушений, - говорят сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

Среди нарушений - реализация продукции с истекшим сроком годности, продажа не в стационарных пунктах, без необходимых документов, с неправильными маркировками, также встречалось неправильное хранение алкоголя – не отслеживалась температура в помещении и влажность. Также специалистами проводились пробы по микробиологическим, физико-химическим и гигиеническим показателям.

- Вынесено 123 постановления о привлечении к административной ответственности, в том числе с конфискацией и (или) уничтожением алкогольной продукции на сумму 721 000 рублей, - отмечают в Роспотребнадзоре Приангарья.

В Роспотребнадзоре просят сибиряков следить за качеством алкоголя, который приобретают: читать этикетку, смотреть срок годности. Если есть сомнения, потребитель вправе попросить документы, подтверждающие качество и безопасность напитков. Ни в коем случае не стоит покупать сомнительный товар с рук, в местах непредназначенных для его продажи.

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