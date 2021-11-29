Сотрудницу Пенсионного фонда по Иркутской области, обвиняемую в хищении 600 тысяч рублей, заключили под стражу. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Следователи предъявили обвинение заместителю управляющего отделения Пенсионного фонда по Иркутской области по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». О задержании сотрудницы, «Комсомолка» рассказывала 28 ноября. По версии следствия, сотрудница регионального отделения ПФР вместе с сообщником – бывшим директором одной из организаций украла 600 тысяч рублей из бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов.

- Суд отправил заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда под стражу на два месяца, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Ее сообщник останется под домашним арестом. Еще двоим их сообщникам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что о преступлениях стало известно благодаря работе УФСБ по Иркутской области. Сейчас собираются все доказательства вины задержанных. Также следователи ищут других их возможных сообщников, причастных к преступлению.