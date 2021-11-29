Свет отключился в части Свердловского округа Иркутска и поселка Марково из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро 29 ноября у некоторых жителей Свердловского округа Иркутска и поселка Марково началось с отключения света. Причина - авария на электросетях, случившаяся около 11 часов.

- Под отключение частично попали дома на улицах Аргунова, Вампилова, Мамина-Сибиряка, мкр. Первомайский, мкр. Университетский, Фадеева; Квартал Стрижи, - рассказали в аккаунте "Свет38" в соцсетях об отключении в областном центре.

Если говорить о поселке Маркова, то здесь без света остались улицы 1-я Покровская, 2-я Покровская, Лесная, Сокол, Стрижи, Центральная. А также пока частично нет электричества в Николовом Посаде, в микрорайонах Ново-Иркутский и Ново-Мельниково, нескольких дачных кооперативах.

Специалисты выехали, чтобы найти и устранить аварию. Предполагается, что свет в Иркутске и районе восстановят около 14.30 часов.