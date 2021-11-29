7-летняя девочка погибла при пожаре в многоэтажке в Усть-Кутском районе ночью 29 ноября

7-летняя девочка погибла при пожаре в многоэтажке в Усть-Кутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трагедия произошла в поселке Янталь, что в Усть-Кутском районе. Ночью 29 ноября здесь при пожаре в многоэтажке погибла 7-летняя девочка.

- Горела квартира на первом этаже, в подъезде было сильное задымление, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. - По лестницам самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Со слов соседей стало известно, что в горящем помещении может находиться ребенок.

Когда спасатели взломали дверь, то увидели на диване погибшую девочку. Ее родителей дома не было. ЧП, как предполагают в МЧС, случилось из-за короткого замыкания электропроводки.

По той же причине, вероятно, 28 ноября горела деревянная двухэтажка в поселке Алагуй Ольхонского района. В этом пожаре погиб 49-летний местный житель.

Всего в Иркутской области за выходные случился 31 пожар.

Всего в Иркутской области за выходные случился 31 пожар.