Игорь Кобзев прокомментировал возможность отмены новогодних корпоративов в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области уже задумываются, а будут ли в этом году новогодние корпоративы? На пресс-конференции 29 ноября губернатор региона Игорь Кобзев прокомментировал этот вопрос. Он отметил, что решение будет принято санитарно-эпидемиологической комиссией.

Также глава Приангарья отметил, что свыше 900 тысяч местных жителей уже привиты от коронавируса, и, предположительно, к концу года этот показатель перевалит за 1 миллион.

Напомним, в регионе продолжается масочный режим и действие QR-кодов, подтверждающих, что человек привит или недавно переболел коронавирусом. Без этого в торговые центры или кафе не попадешь. Однако губернатор сказал, что введение QR-кодов в общественном транспорте Иркутской области пока не планируется.

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