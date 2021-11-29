Депутаты предложили увеличить бюджет Иркутской области на 2,2 млрд рублей

Депутаты Законодательного Собрания предложили увеличить бюджет следующего года на 2,2 млрд рублей.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области предложили увеличить бюджет региона на 2,2 млрд рублей. Такова общая сумма поправок, которые подготовили парламентарии ко второму чтению. Речь идет о бюджете на ближайшие три года.

- В поправках отображены два проекта, - рассказал председатель областного парламента Александр Ведерников. – Это «Школьный учебник», на который предлагается выделить 100 млн рублей. Благодаря ему школы, в первую очередь малокомплектные, смогут обновить учебные пособия. Второй проект - «Доступный школьный стадион» - это ремонт и реконструкция стадионов. Впоследствии они будут открыты для всех жителей.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова отметила, что в поправках депутатов нашли отражение предложения, озвученные на заседаниях комитетов при рассмотрении законопроекта в первом чтении. Кроме того, учтены пожелания муниципалитетов.

Уделено внимание «Народным инициативам», которое предлагается увеличить на 330 млн до 850 млн рублей, благоустройству общественно-значимых территорий в сельских поселениях. На капремонт учреждений культуры, спортивных объектов, детских садов предложено выделить 360 млн, 192,5 млн и 567,6 млн рублей соответственно. Внесена поправка о приобретении для Братска и Усть-Илимска аппаратов КТ, ремонт оборудования в других территориях и т.д.

Парламентарии предлагают проиндексировать на 20%, а не на размер инфляции, стоимость путевок в оздоровительные детские лагеря –вопрос неоднократно обсуждался на площадке Законодательного Собрания.