Иркутянин заплатит 10 тысяч рублей штрафа за публичные оскорбления в мессенджере Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбления в мессенджере. В группе, где много участников, он несколько раз написал неприятные слова в адрес конкретного человека. А тот не стал терпеть хамство и обратился в прокуратуру.

- Прокурор района вынес постановления о возбуждении двух дел об административном правонарушении по статье "оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд решил, что за каждое сообщение мужчина заплатит по пять тысяч рублей административного штрафа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Кобзев прокомментировал возможность отмены новогодних корпоративов в Иркутской области (подробности)

Сотрудников Пенсионного фонда по Иркутской области подозревают в хищениях

Ущерб ПФР оценивается в 600 000 рублей (подробности)