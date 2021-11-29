Иркутянин заплатит 10 тысяч рублей штрафа за публичные оскорбления в мессенджере
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбления в мессенджере. В группе, где много участников, он несколько раз написал неприятные слова в адрес конкретного человека. А тот не стал терпеть хамство и обратился в прокуратуру.
- Прокурор района вынес постановления о возбуждении двух дел об административном правонарушении по статье "оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд решил, что за каждое сообщение мужчина заплатит по пять тысяч рублей административного штрафа.
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