Мошенник из Иркутска за 6 миллионов рублей обещал директору строительной компании помощь в госконтракте Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обмануть директора строительной компании попытался 48-летний безработный житель Иркутска. Он пообещал ему решить вопрос о нерасторжении государственного контракта на выполнение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Братска. За это он потребовал солидное вознаграждение - 6 миллионов рублей. При передаче денег мошенника задержали оперативники УФСБ.

- Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Мужчина полностью признал свою вину.

На днях, так и не ставший миллионером иркутянин услышал приговр Куйбышевского районного суда. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

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