Статус аэродрома может получить посадочная площадка Усть-Илимска в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 18 ноября посадочная площадка в Усть-Илимске принимает коммерческие рейсы, выполняемые на самолетах Ан-26. Там также уже обслуживаются и самолеты Ан-24. Росавиация одобрила это после первого технического полета, который был осуществлен в сентябре этого года. В правительстве Иркутской области сообщили, что данная посадочная площадка в 2022 году может получить статус аэродрома.

Сейчас ведутся работы по доведению площадки до сертификационных требований.

- Это будет аэродром класса «Г», - рассказывают о перспективах в региональном правительстве. – Ведутся переговоры с авиакомпаниями об организации полетов из Усть-Илимска в Братск, Иркутск, возможно, в Красноярский край. Сейчас для этого есть все возможности.

Уже есть информация о том, что Росавиация готова выделить средства на покупку аэронавигационного оборудования для аэродрома в Усть-Илимске. В Приангарье также прорабатывают ситуацию с удлинением взлетно-посадочной полосы с 1.6 километров до трех в аэропорту Бодайбо, плюс там необходима построить новый терминал, обновить инфраструктуру.

- Решается вопрос выделения федерального финансирования на модернизацию, инвестор подготовил проектную документацию, в ближайшее время она будет направлена на государственную экспертизу, - отмечают в правительстве Иркутской области.

Кроме того, по данным пресс-службы правительства региона, ведутся переговоры с собственниками и конкурсным управляющим аэропортов Усть-Кута и Киренска о продаже этих предприятий.

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