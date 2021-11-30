В Иркутске 30 ноября существенных осадков не ожидается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 30 ноября будет приблизительно такой же, как и предыдущие несколько дней. Сегодня днем в областном центре без существенных осадков и до -3. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 30 ноября ожидается с переменной облачностью, - говорят метеорологи. – Ветер дует с востока, юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Днем температурные показатели будут колебаться от -1 до -3 градусов.

Атмосферное давление по данным Яндекса, высокое- 732 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 30 ноября пожарит жителям Приангарья небольшой снег. Ветер синоптики прогнозируют с юго-запада, юго-востока со скоростью 5-10 м/с, вероятны порывы до 14 м/с. Столбики уличных термометров в территориях покажут -1…-6, если небо затянут облака будет -11..-16. Холоднее всего, как в большинстве случаев, в Катангском районе, там сегодня -23…-28.

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