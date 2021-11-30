63 несанкционированные ледовые переправы перекрыли в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С начала образования льда на водоемах региона перекрыли уже 63 несанкционированных ледовых переправы, где не только ходили люди, но даже были отмечены выезды транспорта. Переправы находились в 12 районах Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ежедневно на патрулирование, в рейды и на профилактические работы выходят тысяча человек. Спасатели уже установили 550 запрещающих знаков и табличек с информацией о правилах безопасности выставили у водоемов региона спасатели. Процесс ледообразования еще продолжается.

- Ледостав наблюдается на участках рек Иркут – Баклаши, Белая - Мишелевка, Ока – Ухтуй, Бирюса - Бирюсинск, Бирюса - Шиткино, Лена - Качуг, Лена - Жигалово, Лена - Усть-Кут, Лена - Киренск. Неполный ледостав - на реке Уде в районе Нижнеудинска, - говорят в МЧС региона. - Ледостав с торосами - на реках Киренга–Казачинское, Витим – Бодайбо.

На таких реках как Китой, Ия есть забереги, их площадь 20 и 30% соответственно. На заливах водохранилищ встречаются полыньи. Состояние льда на реках, озерах в Приангарье не пригодно для выхода или выезда на лед, всему виной, конечно, погода. Кстати, синоптики обещают чуть ли не плюсовые температуры в декабре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08