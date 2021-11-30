860 тысяч рублей алиментов выплатил житель Иркутского района после возбуждения уголовного дела

После возбуждения уголовного дела житель Иркутского района выплатил алименты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше года житель села Урик выплачивал деньги на содержание своих детей частично. Накопился долг в размере 860 тысяч рублей. Сибиряк за невыплату даже привлекался к обязательным работам. Но рассчитаться с матерью сына и дочери его заставило только возбуждение уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- После того, как привлечение к административной ответственности не побудило должника к выплате алиментов, дознавателем отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей по Иркутску и Иркутскому району было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», - рассказали в региональном УФССП РФ.

Такое положение дел не устроило отца и долг перед детьми был погашен полностью.

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