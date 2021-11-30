Финал конкурса "Клиника года 2021" в Иркутской области состоится в декабре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежегодный проект "Клиника года", который проводит "Комсомольская правда", в пандемию особенно актуален. Когда, как не сейчас, медикам необходима поддержка и справедливая оценка их нелегкого труда?

Напомним, что главные цели проекта - сделать сферу медицины ближе и понятнее для жителей региона, донести полезную информацию о здоровье и современных способах лечения, наладить связь между пациентами и персоналом клиник, а также выяснить, каким медучреждениям доверяют больше других. И, разумеется, напомнить врачам, насколько важна их работа для каждого сибиряка. Конкурс проводится совместно с министерством здравоохранения Иркутской области.

Народное голосование по проекту "Клиника года 2021" в Иркутской области завершается 30 ноября. Затем мы подводим итоги и определяем победителей. Финал конкурса и торжественное награждение состоится в декабре, о дате мы сообщим дополнительно.

Все новости проекта "Клиника года - 2021" читайте на сайте www.irk.kp.ru, в газете "Комсомольская правда" - Иркутск, слушайте в эфире радио "Комсомольская правда" 91,5 FM и смотрите в наших соцсетях.

Отметим, что проект весьма масштабный. "Комсомолка" организовывает его в 20 регионах страны, а пациенты выбирают лучшие, по их мнению, медучреждения.