Подозреваемых в краже оборудования для майнинга на 2 млн. рублей задержали в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже майнингового оборудования. В операции участвовал СОБР регионального управления Росгвардии. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- Злоумышленники сломали металлические листы и взломали контейнер, расположенный в селе Пивовариха Иркутского района, - сообщают в полиции. - Они похитили майнинговое оборудование стоимостью около двух миллионов рублей. Причем о совершении преступления потерпевший узнал от полицейских.

Через несколько часов троих мужчин, которые пытались продать оборудование для майнинга, задержали. В их машине нашлось 35 штук аппаратуры. Уже возбуждено уголовное дело по

статье за кражу. Сейчас выясняют, не числится ли за ними других подобных преступлений.

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