Водитель Тойоты сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла утром, 29 ноября на улице Красноказачья. 27-летний водитель Тойоты не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил на нем 37-летнюю женщину. Она получила ссадины и ушибы.

- В этом году дорожные инспекторы оштрафовали более 13 водителей, которые не пропустили пешеходов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Кроме того, с начала этого года на пешеходных переходах региона погибли 9 человек, еще 277 получили травмы.

Полицейские еще раз напоминают водителям и пешеходам быть внимательнее на дорогах.

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