Минобр Иркутской области поделился тематическими направлениями итогового сочинения выпускников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выпускников Иркутской области 1 декабря ждет итоговое сочинение – его написание является допуском к сдаче ЕГЭ. Писать сочинение одиннадцатиклассники будут в своих школах, начало в 10.00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Работы будут оцениваться по системе зачет/незачет, - говорят специалисты. - Темы сочинения объявляются за 15 минут до его начала.

Однако, в минобре региона поделились пятью открытыми тематическими направлениями итогового сочинения, а также комментариями к ним. Они звучат так: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».

Всего испытание сочинением ждет завтра 13 186 желающих получить допуск к ЕГЭ, еще 551 человек сможет получить его, написав итоговое изложение. Также известно, что тем, кто пишет сочинение выдадут орфографический словарь, у тех же, кто зарегистрировался на изложение к нему добавят толковый словарь. Кроме них на столах выпускников будут только бланки регистрации и записи, инструкция, листы черновиков, гелевая или каппилярная ручка черного цвета, документ, удостоверяющий личность.

- Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, - уточнили в региональном правительстве.

На написание дается без пяти минут четыре часа.

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