МЧС предупредило о метелях и сильном ветре 1 декабря в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Метели, снег и сильный ветер до 15-20 м/с ожидаются в Иркутской области 1 декабря. Об ухудшении погоды предупреждает пресс-служба регионального МЧС.

- Местами в регионе ждем усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели, - говорят спасатели. – На трассах региона вероятны снежный накат и гололедица.

Причем непогода ждет сибиряков не только в ночь на 1 декабря, но и днем. Синоптики обещают ночь местами небольшой, местами умеренный снег. Осадки прогнозируют в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, северо-восточных районах. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья снег в первый зимний день не ожидается.

Ветер будет дуть юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный. В основном скорость воздушных потоков составит 5-10 м/с, порывы же достигнут 15-20 м/с.

Ночью столбики уличных термометров покажут -4…-9, холоднее на рассвете – до -19, днем в регионе +2…-3, в низинах до -13. На севере и северо-востоке Приангарья ночью -19…-24, где-то до -32, днем -11…-16, в низинках до -21…-26.

Иркутск капризы природы минуют. В областном центре 1 декабря без осадков, ветер 5-10 м/с. В ночь на 1 число до -9, а днем 0 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08