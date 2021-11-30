Пропавшего без вести пенсионера уже год ищут в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске уже почти год продолжаются поиски 72-летнего местного жителя Александра Лопатина. Еще 26 декабря 2020 года, мужчина ушел из дома по улице Лермонтова и не вернулся. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно. Полицейские не исключают, что мужчина мог уехать кататься на лыжах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. У него европейский тип лица, рост около 175 см, на вид около 70-75 лет. У мужчины среднее телосложение, лицо овальное, волосы седые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего пенсионера, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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