В Иркутске 1 декабря выпадет небольшой снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 1 декабря точно не будет похоже на зимнюю. Сегодня в областном центре днем ожидается около 0…-2 градусов. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Кстати, по данным Яндекса, это на 9 градусов выше нормы. Хотя в истории метеонаблюдений и не такое встречалось, так, в 2016 году воздух в Иркутске прогрелся до +4. А вот в 1974-ом было -32.

- В Иркутске 1 декабря переменная облачность, без существенных осадков, вечером выпадет слабый снег, - говорят метеорологи. - Ветер дует юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

По региону синоптики сегодня и вовсе обещают до +2…-3. Но если небо закроют облака, то станет холоднее -8…-13. В регионе сегодня прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, метели. Холоднее всего в этот день в Катангском районе, там -19…-24.

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