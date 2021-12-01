В Иркутске 1 декабря выпадет небольшой снег
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Погода в Иркутске 1 декабря точно не будет похоже на зимнюю. Сегодня в областном центре днем ожидается около 0…-2 градусов. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.
Кстати, по данным Яндекса, это на 9 градусов выше нормы. Хотя в истории метеонаблюдений и не такое встречалось, так, в 2016 году воздух в Иркутске прогрелся до +4. А вот в 1974-ом было -32.
- В Иркутске 1 декабря переменная облачность, без существенных осадков, вечером выпадет слабый снег, - говорят метеорологи. - Ветер дует юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
По региону синоптики сегодня и вовсе обещают до +2…-3. Но если небо закроют облака, то станет холоднее -8…-13. В регионе сегодня прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, метели. Холоднее всего в этот день в Катангском районе, там -19…-24.
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