Землетрясение на Байкале 1 декабря зарегистрировали иркутские сейсмологи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение на Байкале 1 декабря произошло в районе деревни Тырган в Ольхонском районе Иркутской области. Об этом сообщают сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Толчки ученые зафиксировали в 4.15 ночи по местному времени. Энергетический класс землетрясения – 9.1, в районе самого населенного пункта сила движения земной коры оценивается в 2 балла.

Землетрясение на Байкале произошло ночью 1 декабря. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Стоит отметить, что вечером накануне, 30 ноября, землетрясение также произошло в Бурятии. Эпицентр был в 25 километрах от Северомуйского тоннеля. Это сейсмособытие затронуло также Северомуйск, Таксимо, Янчукан. Однако, сильным оно не было, о повреждениях не сообщалось.

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