Первый в Иркутской области памятник медработникам открыли в Ангарске. Фото: администрация Ангарска

Первый в Иркутской области памятник медицинским работникам в торжественной обстановке открыли в Ангарске. Автором эскиза стал иркутский скульптор Александр Абрамов. Реализовали проект благодаря меценатам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

- В основе скульптурной композиции – чаша из цельного гранита высотой 4,6 метра с бронзовой змеей. На памятном знаке – гравировка с посвящением: «Призвание врача – спасать людей порой ценою своей жизни». Место для памятного знака также выбрано не случайно – возле Свято-Троицкого кафедрального собора, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Установка памятного знака в благодарность врачам и медсестрам – это лишь первый этап по благоустройству территории. Второй – это создание сквера медиков. Проект уже разработан специалистами и готов к реализации.

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