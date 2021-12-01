Памятный знак медикам открыли в Ангарске. Фото: Пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

В Ангарске открыли первый в регионе памятный знак медикам. Это символ признания врачам, которые и раньше спасали здоровье и жизни, нередко рискуя собственными, и в пандемию - особенно. Установку скульптуры инициировал мэр Ангарского округа Сергей Петров.

- Еще раз от всей души спасибо всем медицинским работникам за то, что вы делаете свою работу в любых условиях и ситуациях, как бы ни был велик риск, – отметил мэр Ангарского округа Сергей Петров. - Это, действительно, знак уважения. Хотелось, чтобы было место, куда можно прийти и мысленно поблагодарить врачей.

Как выглядит скульптура? Это гранитная чаша высотой 4,6 метра, обвитая бронзовой змеей. А на постаменте выгравировано: «Призвание врача – спасать людей порой ценою своей жизни». Памятник разместили около Свято-Троицкого кафедрального собора, территорию вокруг благоустроили.

Проект удалось воплотить в реальность благодаря местным предпринимателям. Отметим, что в ближайшее время в Ангарске планируют благоустроить сквер медиков - проект уже разработан.