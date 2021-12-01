Цену проезда в троллейбусе №7К понизили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Цены на проезд в муниципальном троллейбусе изменились с 1 декабря. Однако нововведение временное и продлится лишь до конца года. При этом действует снижение цены только на муниципальный маршрут №7К. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 1 по 31 декабря на муниципальном троллейбусном маршруте №7К "М. Конева - м/р Первомайский" снижена цена проезда для всех категорий пассажиров. Цена поездки составляет 10 рублей, - отметили в администрации города.

К слову, с чем связано изменение цены для муниципального троллейбусного маршрута №7К, не сообщается.

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