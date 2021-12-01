Ангарчанка лишилась квартиры из-за долгов по коммуналке в миллион рублей Фото: Антон ФОКИН

Жительница Ангарска поплатилась за игнорирование долгов за электроэнергию. Несмотря на многочисленные предупреждения предпринимательница долгое время не вносила оплату. Дело сибирячки направили в суд. После чего, по решению судебных приставов, женщина лишилась жилплощади. Квартиру в счет долгов передали ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

- Долг за уже потребленный коммунальный ресурс, а именно электрическую энергию, у жительницы Ангарска составил более 1 миллиона 100 тысяч рублей, в том числе: основной долг – 990 тысяч рублей и пени более 109 тысяч рублей, - отметили в компании.

Стоит отметить, что продавать единственное жилье должников в счет погашения долгов, разрешено законом. Такая мера возможна, если вырученных за жилплощадь средств хватает не только на погашение большей части долга, но предоставления альтернативной жилплощади.

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