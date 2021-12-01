В Братске нарушителя на "УАЗ Патриот" нашли благодаря записи с камеры наблюдения Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Житель Братска передал инспекторам ГИБДД запись с камеры наблюдения, на которой видно, как водитель за рулем «УАЗ Патриот» в одном из дворов жилого района Бикей проехал по пешеходным дорожкам и лестнице. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В кратчайшие сроки полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 44-летний местный житель. Он пояснил, что совершил данный маневр, так как выезд был загорожен, и не нашлось иного выхода в сложившейся ситуации, - пояснили в ведомстве.

За «движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения» нарушителя оштрафовали на 2000 рублей.

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