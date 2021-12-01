Трудовой кодекс будет учитывать любую царапину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С марта следующего года в России будет действовать изменения в Трудовом кодексе.Они коснутся охраны труда. Например, руководителей предприятий обяжут приостанавливать работу, если есть хоть малейший риск. Кроме того, любой синяк и ссадину будут фиксировать, если о ней сообщит сам работник. Подробнее об этом - NEWS.ru.

Даже если сотрудник случайно порезался - это уже микротравма и нужно принять меры для того, чтобы ее не было.

- С 1 марта 2022 года учет микротравм станет обязательным для работодателя, так же как и оценка профессиональных рисков, - отмечает ИА. - Оценка будет выявлять не только вредные и опасные факторы, которые могут навредить здоровью работника в данный конкретный момент, но и профессиональные риски — это то, что может повлиять на здоровье в перспективе.

В основном это применимо на производстве, прежде всего - опасном. Кроме того, работодатель получает право на дистанционный контроль ситуации с помощью аудиозаписей и видеофиксации. Роструд будет принимать такие "показания", а это особенно важно при возникновении спорных ситуаций. Хотя, конечно, далеко не каждый сотрудник обрадуется тому факту, что за его поведением на работе тщательно следят.