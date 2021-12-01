Сибирякам рассказали, в каком случае больной ВИЧ никого не заразит. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Всемирный день борьбы со СПИДом ( 1 декабря) руководитель фонда «СПИД.ЦЕНТР» Сергей Абдурахманов рассказал NEWS.ru, в каком случае не стоит бояться заражений.Он напомнил, что ВИЧ передается только половым путем, через нестерильные медицинские инструменты, а также от матери ребенку при родах, если первая не находится на лечении.

- Ни в быту, ни через общую одежду, еду, поцелуи, объятия и так далее ВИЧ не передается, — рассказал специалист. - Кроме того, передача инфекции во время переливания крови возможна теоретически, однако нужно понимать, что образцы для процедуры миллион раз тестируют на все инфекции. Случаев заражения через переливание крови не было примерно с начала 2000-х.

К сожалению, надо оставаться настороженными при половых контактах. Лишь две трети больных постоянно принимают лекарства, и имеют шанс на долгую счастливую жизнь. Еще около трети заразившихся не имеют такой возможности просто потому, что не знают о своем статусе.

Напомним, по последним данным, Кузбасс стал абсолютным лидером по количеству зараженных — 130,7 человека на 100 тысяч населения. Специалисты объясняют это плохой профилактикой заболевания и криминальным прошлым региона. На втором месте Пермский край — там больны 96 жителей из 100 тысяч. На третьем - Иркутская область, где заражены 87,3 человека на 100 тысяч.