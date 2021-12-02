Небольшой снег ожидается в Иркутске 2 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 2 декабря снова не похожа на зимнюю. Температурные показатели днем опять будут выше климатической нормы, в этот раз на 7-9 градусов. Термометры сегодня покажут 0…-2. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре в четверг переменная облачность, ветер западный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – В городе выпадет небольшой снег.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – 728 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области также ожидается с переменной облачностью, небольшим и умеренным снегом. Ветер дует с юго-запада, юго-востока 4-9 м/с, вероятны порывы до 13 м/с.

Уличные термометры по Приангарью покажут +1…-4, если небо закроют облака, станет холоднее до -9…-14. Холоднее всего 2 декабря в Киренском, северо-восточных, Катангском районах, там синоптики обещают -17…-22, при натекании облаков до -27…-32.

Также Гидрометцентр предупреждает о снежном накате и гололедице на дорогах региона.

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