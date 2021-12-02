47-летнюю женщину разыскивают с 25 ноября в Иркутской области

Ольга Баранова пропала в городе Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские города Черемхова просят сибиряков вглядеться в фотографию 47-летней Ольги Барановой. Если вы видели ее после 25 ноября – дня, когда она ушла из дома и не вернулась, позвоните 102. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- С 25 ноября местоположение женщины неизвестно, с заявлением в отделение обратилась ее невестка, - говорят в МВД и передают приметы пропавшей. – Женщина выглядит на 47 лет, ее рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, прямые волосы, стрижка короткая, голубые глаза.

Если вам известно, где она находится или могла бы находиться, или вы видели ее в последние дни, расскажите об этом полицейским.

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