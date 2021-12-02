51 ледовую переправу откроют зимой 2021-2022 в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

51 деловая переправа будет оборудована этой зимой в Иркутской области. «Дороги» на водоемах появятся в 17 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Восемнадцать переправ будут областного значения, они будут оборудованы и обслуживаться силами дорожной службы Иркутской области, еще 33 - муниципального значения, - говорят спасатели. - Наибольшее количество ледовых переправ появится в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах.

Точные сроки открытия ледовых трасс неизвестны, это будет зависеть от погодных условий. Сотрудники МЧС также напоминают сибирякам чего ни в коем случае нельзя делать на переправах по льду через водоемы: пробивать лунки для рыбной ловли и других целей, пересекать водоем вне переправы, превышать установленную скорость для движения транспорта, совершать обгоны, остановка во время движения. Также нельзя превышать допустимый вес транспорта, который может выдержать лед. Соответствующие аншлаги устанавливают у каждой переправы.

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