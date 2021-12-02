При отключении света дольше, чем на сутки, в территориях Иркутской области будут вводить режим ЧС. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев заявил, что зимой в случае долгих отключений электричества из-за аварий в городах и районах нужно будет задействовать режим ЧС.

– Мы определили для себя: если отключение составляет 24 часа, вводится режим ЧС, – сказал Игорь Кобзев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. - Муниципального уровня или регионального – будет определяться в зависимости от разных факторов, в том числе от численности населения.

Местные власти и коммунальные службы в таком случае будут действовать по соответствующему алгоритму.

- Люди не должны испытывать неудобства, - подчеркнул губернатор Иркутской области.

Отопительный сезон в регионе нынче стартовал вовремя и проходит в штатном режиме. Тепло есть во всех жилых домах, школах, детсадах, больницах и других учреждениях. Отметим, что свет, газ, тепло и водоснабжение стали отключаться на 39% реже, чем год назад.

Помимо этого, правительство региона системно работает по сокращению бесхозяйных линий электропередач и трансформаторных подстанций. Их уже значительно меньше, чем пять лет назад, а в ближайший год-два проблему планируют решить окончательно.