На обеды для школьников начальных классов в Иркутской области в 2021 году направлен 1 млрд рублей

На обеды для школьников начальных классов в 2021 году направлен 1 млрд рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области на организацию горячего питания в школах в 2021 году будет израсходован 1 млрд рублей. Это средства как федерального, так и областного бюджетов. Эти цифры озвучил министр образования Иркутской области Максим Парфенов во время прямого эфира.

- Министр рассказал, что в этом учебном году за счет средств федерального бюджета горячее питание организованно получают все учащиеся 1-4 классов, а это почти 140 тысяч детей, - отметил он. -Кроме этого, детям из многодетных и малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам сохраняются социальные гарантии в предоставлении бесплатного питания за счет областных средств.

Чтобы максимально повысить качество пищи, в Иркутском техникуме индустрии питания стали учить всем тонкостям современной готовки и сервировки стола школьных поваров. Не должны оставаться в стороне от качества детского меню и родители.