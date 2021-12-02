Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 7:44

На обеды для школьников начальных классов в Иркутской области в 2021 году направлен 1 млрд рублей

Бесплатное питание получают младшие школьники и дети из многодетных и малоимущих семей
Анна ПАВЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На обеды для школьников начальных классов в 2021 году направлен 1 млрд рублей.

На обеды для школьников начальных классов в 2021 году направлен 1 млрд рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области на организацию горячего питания в школах в 2021 году будет израсходован 1 млрд рублей. Это средства как федерального, так и областного бюджетов. Эти цифры озвучил министр образования Иркутской области Максим Парфенов во время прямого эфира.

- Министр рассказал, что в этом учебном году за счет средств федерального бюджета горячее питание организованно получают все учащиеся 1-4 классов, а это почти 140 тысяч детей, - отметил он. -Кроме этого, детям из многодетных и малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам сохраняются социальные гарантии в предоставлении бесплатного питания за счет областных средств.

Чтобы максимально повысить качество пищи, в Иркутском техникуме индустрии питания стали учить всем тонкостям современной готовки и сервировки стола школьных поваров. Не должны оставаться в стороне от качества детского меню и родители.