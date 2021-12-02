МТС составила топ-5 Торгово-развлекательных центров Иркутска по итогам «Черной пятницы»

Рейтинг был составлен аналитиками компании на основе обезличенных данных интернет-трафика МТС. Выяснилось, также, что в этом году в ТРЦ Иркутска в дни «Черной пятницы» 26-29 ноября пришло в полтора раза меньше посетителей, чем в прошлом году.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

В этом году в ТРЦ Иркутска в чернопятничный уик-энд пришло в полтора раза меньше посетителей, чем в прошлом году. Это показала наша БигДата, что, впрочем, совпадает с данными Торговых Центров по всей России. Аналитики называют три основных причины: иркутянам понравилось покупать онлайн; снижение покупательской способности и введение QR-кодов.

А вот количество гигабайт МТС, скачанных в ТРЦ осталось на уровне 2020-го. То есть взяли не количеством, а качеством - благо, мобильный интернет везде шустрый, спасибо техблоку.

И традиционно, пятерка самых популярных (читай качающих) Торгово-развлекательных центров Иркутска в «чернопятничный» период на основе обезличенного интернет-трафика МТС:

- СильверМолл – традиционный лидер по посетителям благодаря якорным брендам;

- «ЯркоМолл» – вытеснил в этот раз «Модный квартал» со второй строчки;

- «Модный Квартал» –локация – ТОП, но в эту ЧП в ТЦ пришло меньше людей, чем в прошлом. Вероятно из-за того, что съехал продуктовый ритейл;

- «Карамель» – люблю Карамель, и место отличное, будь она чуть побольше, несомненно вошла бы в тройку;

- «Новый» – новичок в нашей пятерке.

- Отдельной строкой выделю ангарский «Фестиваль». Он показал рост трафика по сравнению с прошлым годом в три(!) раза.