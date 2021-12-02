Иркутянин, подложивший взрывчатку в лифт соседу из-за шумного ремонта, заключен под стражу

Свердловский районный суд Иркутска заключил под стражу 50-летнего электрика, который 30 ноября устроил взрыв в лифте дома по улице Маршала Конева.

- Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 30 января, - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала эту историю. Мужчина захотел отомстить своему соседу, из квартиры которого, по его мнению, постоянно раздавался шум от ремонта. По советам из Интернета он кустарным образом собрал пиротехническое устройство без поражающих элементов, положил пакет и повесил в лифте. Но мститель допустил ошибку. Вместо соседа, с которым он поссорился, в лифт зашел его 30-летний сын, который получил контузию, множественные раны обеих кистей рук, голеней, и бедер.

О том, из-за чего между соседями происходил конфликты, корреспонденту «КП»-Иркутск» рассказала мать пострадавшего мужчины. Читайте интервью с ней ЗДЕСЬ.

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