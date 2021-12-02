Иркутянин с помощью сотрудницы Росреестра незаконно продал земельные участки на 136 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске завершено расследование дела о мошенничестве с продажей земли. Под суд пойдет 49-летний иркутянин, который в 2013 году вместе с семью соучастниками, в числе которых была сотрудница Росреестра, совершили незаконные приобретения прав собственности на земельные участки в Иркутске и Иркутском районе.

- Они искали желающих приобрести земельные участки либо оформить их в собственность в упрощенном порядке, предоставляемом в рамках «дачной амнистии», - пояснили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области. - Используя фиктивные документы якобы составленные в 1950-60-х годах, через сотрудницу регионального Росреестра регистрировали права третьих лиц на земельные участки. Затем часть из них перепродавали горожанам.

Как итог, министерству имущественных отношений, администрации Иркутска и 19 иркутянам был причинен ущерб на 136 млн рублей. Против сообщников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах».

Помогали расследовать это дело сотрудники УФСБ и МВД Приангарья. Организатору мошеннической схемы может грозить до 10 лет лишения свободы.