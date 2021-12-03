Больше 40 производителей из Иркутской области и Бурятии представляют свою продукцию в "Слате"

Предоставлено компанией.

С августа 2020 года ТС "Слата" реализует проект "Местные производители". За это время на прилавках супермаркетов появилось около 250 наименований продукции, изготовленной в Иркутской области и Бурятии - это мясные полуфабрикаты и готовые блюда, молочка и яйца, овощи и ягоды, выпечка, торты и мороженое. Опытом и впечатлениями предприниматели поделились на конференции "Развиваем родное дело".

- Мы выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество: для малого бизнеса - это помощь в развитии, для покупателей - широкий выбор качественных местных продуктов, а для нас - повышение товарооборота, - комментирует директор по развитию продаж ТС "Слата" Юлия Климова. - Важно, что мы облегчили условия для вхождения в сеть, а также помогаем с проверкой качества и продвижением товаров.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС "Слата".

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- Недаром говорят, что для крепкого здоровья нужно есть то, что растет в месте, где мы живем. Поэтому мы стремимся широко представлять товары, которые производятся в нашем регионе, - поясняет исполнительный директор ТС "Слата" Ярослав Шиллер. - Этот проект показывает, что даже небольшие производители могут успешно сотрудничать с крупной торговой сетью на взаимовыгодных условиях.

Производители подтверждают - поддержка со стороны ритейлера действительно весомая.

- "Слата" позволила сделать огромный рывок: за год наши продажи увеличились аж на 270%, - говорит руководитель отдела продаж торговой марки Streets Роман Березовский.

- Сотрудничать с таким крупным игроком рынка, как "Слата" - это значит быть успешными и узнаваемыми в Иркутской области, - уверена гендиректор кондитерского цеха "Березка" из Улан-Удэ Алена Хон.

КОНКРЕТНО

Ознакомиться с условиями сотрудничества и оставить анкету-заявку можно на сайте slata-mestnye.com.