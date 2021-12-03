Сторожа охотничьих угодий в Слюдянском районе осудят за убийство рыбака из Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи региона завершили расследование убийства, совершенного в Слюдянском районе. Там в конце августа этого года сторож охотничьих угодий, по версии следствия, застрелил приехавшего на рыбалку мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

- Убийство произошло в лесу, в 20 километрах от деревни Быстрая – в охотничьих угодьях «Дадогол», - рассказывают следователи. – Несколько мужчин приехали туда на рыбалку, а утром один из мужчин услышал выстрел в домике.

Стрелявший сторож, по данным угрозыска, хотел скрыть преступление: сбросил тело 75-летнего погибшего и оружие в реку. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

- Сейчас собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к убийству, - говорят в региональном Следственном комитете. - Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Причиной убийства называются последствия злоупотребления алкогольных напитков.

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