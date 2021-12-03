Сумма штрафа выросла втрое из-за отказа его платить у жителя Иркутской области

Сумма штрафа выросла втрое из-за отказа жителя Иркутской области его выплатить Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Тайшета вовремя не заплатил штраф 30 тысяч рублей, который ему выписали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Теперь сумма необходимых выплат выросла втрое, потому что к штрафу добавилось наказание за уклонение от его выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Когда в Тайшетское отделение судебных приставов поступил исполнительный лист на взыскание штрафа за нарушение правил ПДД, специалисты объяснили, какие последствия ждут любителя выпить и сесть за руль, однако, штраф уплачен так и не был.

- Тогда судебным приставом был составлен административный протокол о правонарушении по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», - говорят приставы.

За данное административное нарушение мировой судья назначил наказание в виде штрафа в двукратном размере ранее не уплаченного. Теперь жителю Тайшета нужно выплатить уже 90 000 рублей.

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