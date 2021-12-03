Лихач за рулем ВАЗ 2109 устроил погоню с полицейскими в Иркутской области

Лихач без прав устроил погоню с полицейскими в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Нарушил ПДД, а на запрос полицейских остановиться только увеличил скорость. Житель Тулуна устроил погоню с инспекторами ДПС. Когда полицейским удалось догнать пытавшийся скрыться автомобиль ВАЗ 2109, выяснилось, что управлял им 40-летний сибиряк, лишенный водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- От прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, - говорят в МВД региона. – Мы выяснили, что от нее он отказывался в этом году и ранее.

Составлен ряд административных протоколов по статьям «Невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования», «Невыполнение законного требования об остановке», «Управление транспортным средством без права управления». Также возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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